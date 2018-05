Le journal de 6h30 : le droit à l'avortement soumis au référendum en Irlande

publié le 25/05/2018 à 08:04

Après des mois de débats animés, les Irlandais vont voter pour ou contre le droit à l'avortement ce vendredi 25 mai. Dans ce pays à forte tradition catholique, la pratique est interdite et certaines femmes sont contraintes d'aller à l'étranger. "Le bébé ne pouvait pas continuer à vivre, il n'avait pas de cerveau. La seule chose qu'on m’autorisait était de poursuivre ma grossesse. Je suis allée accoucher à Belfast. J'y ai trouvé de la compassion, de la dignité", témoigne une irlandaise à RTL.



"Ici on se sent jugées, on pousse les femmes dans l’ombre, en dehors de la vie. C'est toxique. C'est pour quoi aujourd'hui que je suis très engagée dans le 'Yes' au référendum. Ce n'est pas pour moi, mais pour nos filles qu'on fait ça", explique-elle. Les attentes autour de ce vote sont immenses chez les femmes irlandaises.

À écouter également dans ce journal

Formation - Pôle Emploi va fournir des formations de savoir-être. Comportement, habillement, gestion du stress seront, entre autres, au menu.

SNCF - Édouard Philippe reçoit les syndicats de la SNCF afin de dévoilé la partie de la dette prise en charge par l'État.



Espionnage - Deux anciens agents de renseignement français ont été mis en examen en décembre, ils auraient livré au chinois des informations.



Politique - Le dernier sondage BVA-Orange-La Tribune indique une baisse de la popularité d'Emmanuel Macron (- 3 points), et Marion Maréchal qui passe devant Marine Le Pen en terme de popularité chez les militants du FN.