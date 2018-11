publié le 07/11/2018 à 20:23

Cette triste histoire remonte à 2010. Sam Ballard, un joueur de rugby australien, a alors 19 ans. Pour "relever un défi" lors d'un barbecue entre amis, ce dernier décide d'avaler une limace. Mais, porteur d'un parasite appelé l'Angiostrongylus cantonensis, le gastéropode plonge alors le jeune homme dans un profond coma.



Après plus d'un an de coma, cet Australien se réveille alors paralysé. Sam a contracté une méningo-encéphalite éosinophile, qui attaquait directement son cerveau causant de graves lésions cérébrales. Atteint d'importantes convulsions, il était contraint de respirer et de s'alimenter à l'aide de tubes.



"C'est dévastateur, cela a changé sa vie, ma vie, pour toujours. C'est fort, l'impact est fort", avait déclaré sa mère sur Facebook. Après 8 ans d'agonie et de séjours à l’hôpital, Sam Ballard, dorénavant âgé de 28 ans, a finalement succombé à cette maladie vendredi 2 novembre à Sydney.

En mars dernier, le système national australien d'assurance invalidité avait réduit sa pension de 492.000 dollars australiens à 135.000 dollars australiens obligeant sa famille à multiplier les appels à l'aide sur les réseaux sociaux.

Un parasite présent dans les selles de rats

L'Angiostrongylus cantonensis est un parasite généralement véhiculé par les rats. Présent dans les selles du rongeur, il est ensuit ingurgité par les escargots et les limaces. Le parasite peut se transmettre à l'homme s'il mange des escargots, des crevettes, des crabes ou encore des grenouilles qui ne sont pas assez cuits.



La plupart de personnes infectées par le parasite ne développent pas de symptômes si ce n'est à court ou moyen-terme où des maux de tête, de la fièvre ou des nausées peuvent parfois survenir. En général, le parasite finit par mourir, même si le "malade" ne reçoit pas de traitement.