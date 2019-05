Allemagne : une contrôleuse de train tourne des films X, elle est licenciée

publié le 24/05/2019 à 19:12

C'est un motif de licenciement très rare, voire unique. Une ancienne employée de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a été licenciée de son travail au début de l'année après avoir tourné des films pornographiques, révèle Bild et rapporte le média luxembourgeois l'Essentiel.



Les vidéos étaient tournées après ses journées de travail, dans des voitures vides de trains régionaux circulant en Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne. Elles étaient ensuite publiées sur un site pour adulte.



Interrogée par le journal allemand, l'ex-salariée de la compagnie ferroviaire âgée de 33 ans estime que ses clips relèvent du domaine privé et qu'elle n'avait pas besoin de la permission de son ancien employeur pour les tourner.

Mais la Deutsche Bahn n'est pas du tout de son avis. "Nous ne tolérons en aucun cas son comportement présumé et le condamnons dans les termes les plus fermes. Les employés de la Deutsche Bahn ont l'interdiction formelle d'utiliser des vêtements de travail, de l'équipement ou des locaux à des fins privées ou commerciales", a réagi un porte-parole de l'entreprise ferroviaire publique allemande auprès de Bild.

