et AFP

publié le 31/07/2019 à 09:25

Attentat à la bombe en Afghanistan. Au moins 28 personnes, "essentiellement des femmes et des enfants", sont mortes ce mercredi 31 juillet dans l'ouest de l'Afghanistan. Un autobus dans lequel elles circulaient a sauté sur une bombe placée en bord de route par "les talibans", ont indiqué les autorités.



"Ce matin vers 6 heures, un bus circulant entre Kandahar et Herat a sauté sur une bombe placée en bord de route par les talibans. Pour l'instant, il y a au moins 28 morts et 10 blessés", a indiqué le porte-parole de la police dans la province de Farah, Muhibullah Muhib. Le porte-parole du gouverneur de Farah, Farooq Barakzai, a confirmé le bilan mais a averti qu'il pourrait augmenter.

Cet attentat intervient au lendemain de la publication d'un rapport de l'ONU qui dénonce le rythme "inacceptable" des civils tués et blessés. Au premier semestre 2019, 1.366 civils ont été tués et 2.446 blessés, précisait le rapport. Un tiers des victimes sont des enfants.