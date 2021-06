VIDÉO - Haute-Marne : un sarcophage du VIIe siècle retrouvé intact

C'est une très belle découverte qu'on fait les archéologues du site des Crassées à Saint-Dizier en Haute-Marne. Découvert il y a deux semaines, un sarcophage daté du VIIe siècle en parfait état a été ouvert ce vendredi 25 juin. À l'intérieur se trouvaient des ossements ainsi qu'une bague et une céramique.

La ville de Saint-Dizier a posté une vidéo de l'ouverture de ce sarcophage sur Facebook, relayée par France Bleu. "C'est une grande satisfaction pour nous, de voir le résultat de cette ouverture qui a été programmée depuis deux semaines", expliquent dans une autre vidéo Stéphanie Desbrosse-Degobertière et Raphaël Durost, archéologues à l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).

"On avait un doute sur le contenu. Tous les objets sont là. La personne qui est inhumée à l'intérieur est celle d'origine", précisent-ils. "Cette sépulture serait parmi les plus anciennes trouvées sur ce site. Ce cimetière, on le fouille depuis 10 ans. On en est à 800 sépultures étudiées. On a ici probablement une des sépultures les plus anciennes. C'est une découverte majeure", insistent les archéologues.