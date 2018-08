VIDÉO - Deux bébés jaguars sont nés au Zoo de Vincennes

publié le 25/08/2018 à 16:15

Carnet rose au Zoo de Vincennes. Deux jaguars sont nés cet été dans le célèbre parc animalier de banlieue parisienne : Lenca et Aloha. Un événement rare alors que la population de ces animaux est fortement régulé sur le plan européen.



Et près de deux mois après leur naissance, ces derniers ont été présentés officiellement au monde. Accompagnées de leur maman, Simara, les deux femelles jaguars ont fait leur premier pas en public vendredi 24 août.

Aujourd'hui, elles dépassent les quatre kilos. "Elles se portent très bien. Ce sont de beaux bébés", glisse Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du parc zoologique de Paris. Pourtant, leur croissance est loin d'être terminée alors que les jaguars adultes peuvent aller jusqu'à "90 ou 100 kilos".

Près de deux ans à Vincennes

Après avoir "préparé l'enclos" et "travaillé l'environnement", les spécialistes s'écartent peu à peu pour laisser Simala faire son travail. "Leur apprendre les codes sociaux, comment on mange, où est-ce qu'on va... C'est la mère qui s'en occupe", poursuit le professionnel.



Cette famille devrait être réunie pendant 18 ou 24 mois avant que les deux femelles ne s'envolent vers un nouveau monde. "Jusqu'à un an et demi ou deux ans, on sait qu'elles vont rester ici. Après quoi, elles iront dans d'autres parcs zoologiques pour faire d'autres couples", explique Alexis Lécu.