VIDÉO - Chine : à 13 ans, il tente de voler deux avions

Chinese teenager caught crashing plane into car park railing

publié le 24/07/2019 à 02:05

Il est jeune et déjà passionné par l'aviation. Un adolescent, âgé seulement de 13 ans, et vivant dans la province de Zhejiang, en Chine, a eu l'idée de dérober un avion pour s'offrir des cours de pilotage nocturne. Le jeune garçon s'est introduit, de nuit, dans un hangar de l'aérodrome de la ville de Huzhou, situé près du lac Tai, rapporte le South China Morning Post dans une vidéo.

Après avoir passé plusieurs heures à observer, de loin, les mécaniciens réparer et entretenir les petits avions, l'adolescent a trouvé le moyen d'allumer les moteurs de l'un d'entre eux et de faire quelques mètres... avant de terminer sa course dans la barrière de sécurité du parking.

Mais qu'à cela ne tienne, le jeune homme, motivé, pénètre à nouveau dans le hangar, et s'empare d'un deuxième appareil. Après de vaines tentatives, il se résout finalement à rentrer chez lui comme il est venu : en vélo. Le tout a été filmé par les caméras de surveillance de l'aérodrome.

Des cours de pilotage offerts

Les responsables de l'aérodrome et les employés, qui n'ont constaté les faits que le lendemain matin en voyant deux des avions hors du hangar, ont appelé la police. Les dégâts ont été chiffrés à 8.000 yuans (un peu plus de 1.000 euros). Les parents du garçon ne s'acquitteront finalement que de 2.000 yuans pour les réparations nécessaires.

En plus de ce geste de sympathie, le directeur de l'aérodrome, impressionné par la maîtrise que l'adolescent a eu avec les avions alors qu'il n'avait fait qu'observer les mécaniciens, lui a proposé de lui offrir des cours de pilotage. Probablement le début d'une belle carrière de pilote.