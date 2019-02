publié le 03/02/2019 à 16:39

Julien, 27 ans, a eu une surprise de taille en découvrant le contenu de son colis samedi 2 février. Cet habitant de Vannes (Morbihan) pensait trouver un maillot de bain qu'il avait commandé pour sa femme et a déballé à la place des Louis d'or et des lingots, comme le rapporte Ouest-France.



"Je n’ai pas trop fait attention au colis pour lequel j’ai signé, car en fait j’attendais un maillot de bain pour ma femme", a raconté le jeune homme au quotidien régional. Alors que le colis pesait déjà bien plus lourd que ce à quoi il s'attendait, il n'a pas découvert de vêtements mais plusieurs Louis d’or, des pièces frappées début 1900, ainsi que plusieurs petits lingots de 20 et 50 grammes.

Le trésor contenait pas moins de 700 grammes d'or en tout. La facture jointe s’élevait à environ 20.000 euros, selon Julien.

"Félicité" par la police

Le jeune Vannois s'est rapidement rendu compte que le livreur s'était trompé d'adresse et s'est empressé de se rendre chez le véritable propriétaire à environ 2 km de là, afin de lui rendre son butin.



Ce dernier étant absent, Julien a finalement déposé le colis au commissariat de Vannes dans l'après-midi, un geste pour lequel il a été "félicité" par les policiers.