Une vie de Pacha

Comment exerce t-on la profession de sous-marinier ? c'est la question que l'on se pose aujourd'hui !

300 mètres carrés, 111 hommes, 70 jours sous la mer : bienvenue à bord d'un SNLE, c'est-à-dire d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, seigneur des océans.

Monstres d'acier, cathédrales de silence, les sous-marins rôdent sous les flots, veillant sur nous et notre sécurité, et nous n'en savons rien. Pourtant bien des choses se passent au fond des eaux, et la vie à bord est tout sauf ennuyeuse.

quel est le rôle de ceux qu'on appelle les oreilles d'or ?

comment les sous-marins réussissent à se rendre invisible ?

Quelles sont les qualités requises pour devenir sous-marinier ?

Du Terrible au Triomphant, l'Amiral François Dupont, sous marinier pendant plus de 20 ans, nous raconte la vie secrète des sous-marins

