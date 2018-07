publié le 26/07/2018 à 12:06

Si on ne se souviendra pas de sa prestation musicale (il n'est pas surnommé "DJ le plus nul au monde" pour rien), on n'oubliera pas en revanche sa prestation scénique. Salvatore Ganacci, un DJ Suédois invité au festival musical Tomorrowland, fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux.



Et pour cause, il a littéralement tout donné lors de son passage sur "la Freedom Stage" (scène de la liberté) du festival, le week-end dernier. Mouvements désordonnés, sauts, danses étranges et petits cris dans le micro ont ponctué son show. Complètement surexcité, le DJ a fait le pitre sur scène.

Qualifié sur les réseaux sociaux de "fou" par ceux qui estiment avoir vécu un "des plus gros malaises", la plupart des internautes ont apprécié son décalage, et quelques uns le décrivent même comme étant un "génie". Un humour qui fait office de véritable marque de fabrique pour le DJ. Les photos qu'il publie sur son compte Instagram sont du même acabit.

Pour ceux qui souhaiteraient assister à une de ses prestations, il sera de nouveau sur la scène de Tomorrowland le 28 juillet, à 18 heures.