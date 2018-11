publié le 27/11/2018 à 14:58

Son mariage a viré au cauchemar. Une jeune Britannique a découvert l'infidélité de son compagnon la veille de leur union. Casey, une jeune Britannique, a raconté dans les colonnes du journal The Independant, le 15 novembre 2018, comment ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s'est transformé en une horreur absolue. "C'était censé être le plus beau jour de ma vie mais je savais que c'était la fin ma relation de rêve et tout le monde en aller être témoin", a-t-elle déclaré.



Alors qu'elle fête avec entrain et joie son enterrement de vie de jeune fille, Casey reçoit la veille de son mariage un mystérieux message sur son téléphone portable. Celui-ci provient d'un numéro qu'elle ne connaît pas. La panique s'installe lorsque Casey s'aperçoit que les messages font référence à Alex [nom d'emprunt pour les besoins de l'histoire, ndlr], son futur époux.

Elle y découvre des captures d'écran de conversations avec une autre jeune femme. Les échanges sont sans équivoque. Il la trompe. "Ce week-end, c'est juste toi et moi. Ça va être chaud. Apporte tes affaires afin qu'on puisse s'amuser.(...) Je n'arrête pas de penser à toi", peut-elle lire dans les messages.

Les captures d'écran sont accompagnées d'une seule et unique question. "Comptez-vous vraiment l'épouser ?". Dévastée par ce qu'elle vient de recevoir, Casey admet que "le sol venait de se dérober sous ses pieds". Ses amies présentent à ses côtés lui disent d'annuler le mariage. Elle y pense mais refuse. La cérémonie aura bien lieu.



Le jour de l'humiliation est arrivé

Le jour tant attendu est arrivé. Casey est maquillée, habillée (malgré une nuit blanche) et s'apprête à rejoindre l'autel de l'église. Lorsque son compagnon Alex s'apprête à lui poser la question fatidique censée sceller leur union, elle prend une grande respiration et l'interrompt. Elle sort alors son téléphone portable qu'elle avait caché minutieusement dans son bouquet de fleurs et se retourne vers sa famille.



Ses parents et ami(e)s ne comprennent pas ce qu'il se passe. "Il n’y aura pas de mariage aujourd’hui. Il semble qu’Alex ne soit pas celui que je croyais", lance-t-elle. Un lourd silence s'installe alors dans l'église. Tout le monde est abasourdi. Alex tente de la faire taire en lui prenant la main mais rien n'y fait, Casey lit à haute voix les messages qui attestent de son adultère.



C'est la gorge nouée et en sanglots qu'elle déballe publiquement l'infidélité de celui qui devait être son mari. Muet et impassible, Alex ne bronche pas. Une fois sa prise de parole finie, Alex se résout à quitter l'église sous le regard médusé des invités.



"Je vous aime tous et je suis contente que vous soyez tous ici. Aussi horrible que cela puisse paraître, nous ne célébrerons pas un mariage aujourd’hui, mais le triomphe de l’honnêteté", a déclaré Casey face à ses convives.