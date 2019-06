publié le 18/06/2019 à 13:00

En tombant par hasard sur un petit répertoire où s’alignaient les noms et adresses des plus grands artistes de l’après-guerre, la journaliste Brigitte Benkemoun a découvert qu’il avait appartenu à la grande photographe Dora Maar, qui fut l’amante et la muse de Picasso. Elle a mené l’enquête pour retracer son histoire.





Qui était Dora Maar ? Que représente-t-elle dans l'histoire de la photographie ? Comment est-elle devenue la maîtresse de Picasso ? Quand a-t-elle rencontré le célèbre peintre ? Pourquoi cette relation a-t-elle détruite Dora Maar ? Comment le célèbre Jacques Lacan l'a-t-il sauvée ? Avec quelles méthodes ?

A quelle époque de sa vie Dora Maar possédait-elle ce carnet ? Pourquoi a-t-elle abandonné sa passion pour la photographie ? Antifasciste dans les années 30, est-elle vraiment devenue antisémite et homophobe à la fin de sa vie ?



Je-suis-le-carnet-de-Dora-Maar

à lire : Je suis le carnet de Dora Maar publié chez Stock.





