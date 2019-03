Qui chasse les fautes ?

publié le 08/03/2019 à 13:02

Muriel Gilbert, correctrice au Monde nous ouvre la porte de son bureau lieu mystérieux où l’on tutoie les dictionnaires et où l’on s’interroge sur la différence entre une mitraillette et une mitrailleuse, les noms des fromages et les accords du participe passé. Elle nous donne aussi ses astuces pour déceler les fautes en un clin d’œil.



à lire : Au bonheur des fautes, confessions d’une dompteuse de mots publié aux éditions Points.

à écouter : Muriel Gilbert vous donne rendez-vous tous les week-ends dans la matinale de RTL avec sa chronique Un bonbon sur la langue.