et AFP

publié le 15/11/2018 à 12:15

Alors qu'il souhaitait rejoindre l'île de Tahiti, depuis celle de Moorea, un adolescent de 16 ans a raté son ferry. Il a donc décidé de tenter la traversée à la nage, soit une vingtaine de kilomètres. Le jeune homme a passé une nuit dans l'océan Pacifique, avant d'être recueilli en mer par l'équipage de l'Aremiti Ferry, ce mercredi 14 novembre.



"Le jeune a été récupéré à environ six kilomètres de Moorea, il a été pris en charge par un médecin à bord et a été conduit à l'hôpital" a déclaré à l'AFP Antoine Ferry, le directeur du JRCC, centre de secours en mer basé à Papeete (Tahiti). Pour le centre, la localisation de l'adolescent "ne correspond pas trop au sens de la dérive habituelle, mais il dit peut-être la vérité, et le fait est qu'on l'a retrouvé en mer".

Le jeune homme a été repêché assez confus selon le capitaine de l'Aremiti, avec un morceau de planche de bodyboard comme flotteur. Assoiffé et épuisé, mais pas blessé, il a été rejoint par sa mère à l'hôpital. Le JRCC s'étonne qu'il n'y ait pas eu de signalement de disparition au préalable.

Il tente de faire Moorea - Tahiti à la nage Crédit : RTL