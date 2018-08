publié le 28/08/2018 à 12:29

Au Paraguay, plusieurs dizaines de fusils d'assaut ont disparu dans la ville de Capiatá. Ces armes appartenaient à la police mais les autorités ne se sont pas rendues compte du vol tout de suite, et pour cause : les fusils ont été remplacés par des jouets.



C'est lors d'un inventaire que la disparition des fusils a finalement été constatée : le commissaire Benjamín Segovia a expliqué que les policiers avaient remarqué des différences entre les armes répertoriées et celles face à eux.

Le ministre de l'Intérieur Ernesto Villamayor a expliqué que la police paraguayenne enquête sur le vol. "Nous cherchons à déterminer quand les armes ont disparu", a-t-il indiqué. L'incident est "grave", selon lui : ce sont 42 fusils d'assaut de type FAL calibre 7,62 mm qui se sont volatilisés. Ils pourraient "se retrouver entre les mains" de groupes criminels internationaux, a poursuivi le ministre.

Entre les mains des gangs ?

Les enquêteurs pensent que ces puissants fusils ont pu être revendus à des gangs brésiliens à la frontière, à un prix de 10.000 dollars l'unité. Là où les fusils étaient entreposés, des armes factices les ont remplacés. Ces dernières sont en plastique et en bois et fonctionnent à air comprimé, selon les autorités.



"Par ailleurs, 90 autres armes de poing ont disparu entre janvier et juillet de cette année", a ajouté Ernesto Villamayor. Un inventaire général des armes de la police et de l'armée a été décidé après cette découverte.







Les faits se sont déroulés dans la ville de Capiatá. Crédit : Capture d'écran / Google Maps