publié le 29/10/2018 à 13:00

Le-Grand-Livre-du-Parfum

Entre ses campagnes publicitaires à gros budget, ses égéries bankable, ses champs de fleurs, le parfum semble avoir trouvé la recette pour nous faire rêver. Mais qui sait vraiment comment, où et par qui sont fabriqués les parfums ? De quoi sont-ils composés ? Qui sont les parfumeurs et comment travaillent-ils au quotidien ? Que se passe-t-il entre la naissance de l'idée dans l'esprit d'un dirigeant, d'un chef de produit ou d'un créateur de mode, et la mise en rayon d'un nouveau flacon ? Une fois lancé, comment un parfum survit-il aux années ? Sarah Bouasse, la journaliste de la revue Nez nous révèle les secrets des parfums



à lire : Le grand livre du parfum publié chez Le Contrepoint.