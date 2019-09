Les embryons chimères, c'est quoi ?

publié le 04/09/2019 à 13:00

Il y a quelques semaines le Japon a donné pour la première fois l’autorisation à un chercheur de créer des embryons chimères humains-animaux. Le but de ces expérimentations est de pallier la pénurie mondiale de donneurs en développant des organes humains sans des animaux hybrides.

Quels organes pourraient être crées dans un animal hybride ? Pourquoi le cochon serait l'animal hybride idéal pour abriter des embryons chimères ?

Quel pays investit le plus aujourd'hui dans la recherche génétique ? Que font les chercheurs chinois avec des macaques ? Ces recherches sont-elles légales dans tous les pays ?

Quelles sont les recherches génétiques les plus inquiétantes aujourd'hui ? Quelles sont celles qui semblent être les plus bénéfiques ?

On en parle avec le scientifique Jean-François Bouvet.



à lire : Bébés à la carte chez Equateurs Sciences.

Bebe-a-la-carte