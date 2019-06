publié le 11/06/2019 à 13:00

Le plasma qui contient plus d'une centaine de protéines, notamment l'albumine, pourquoi est-elle vitale ?

Combien de personnes donnent leur sang chaque année en France ? Les donneurs sont-ils de plus en plus nombreux ? Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir donner son sang ?

Combien de personnes sont soignées chaque année grâce aux dons du sang ?

Connaissez-vous votre groupe sanguin ? Pourquoi est-ce important de le connaître Pourquoi ces groupes se nomment A,B ou O ?

Le sang, c’est la vie ! Pulsé par le cœur et circulant dans les vaisseaux à travers l’organisme, le sang oxygène, nourrit, nettoie et défend tous les tissus et les organes de notre corps.

Avec notre invitée la directrice médicale de l’Etablissement Français du Sang Sylvie Gross, on découvre son rôle essentiel dans notre organisme.





Etablissement français du sang

à voir : site internet de l'Etablissement Français du Sang.