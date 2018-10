Le mystère des géants disparus !

publié le 03/10/2018 à 13:22

La fin du règne des dinosaures et des reptiles marins de grande taille, il y a 66 millions d’années, a laissé place à de nouveaux géants : crocodiles de plus de 11 mètres de long, rhinocéros de 18 tonnes, requins de 18 mètres, serpents de 13 mètre Après avoir progressivement colonisé la terre et les océans, ces colosses disparurent à leur tour, le plus souvent mystérieusement…

Le-mystere-des-geants

à lire : Le mystère des géants aux éditions La Martinière.

L'équipe de l'émission vous recommande