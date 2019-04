Ibiza le paradis de l’électro

publié le 10/04/2019 à 15:39

Comment l’ile espagnole, autrefois repères de hippies est devenu le temple de la fête et de l’électro ? Qui sont les DJ qui se produisent à Ibiza ? Combien sont-ils payés ? Quelles sont les plus grandes discothèques ? Comment se passent les soirées ?

Avec Yves Michaud et Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio Ibiza n’aura plus de secrets pour vous !



à lire : Ibiza mon amour paru chez Nil editions

Ibiza, mon amour

à ne pas rater : Fun Radio Ibiza Experience à l’Accor Hôtel Arena de Paris, le 19 avril