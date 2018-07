Boîtes, indémodables de l'été et Ibiza

publié le 28/07/2016 à 09:00

Première partie : Les planches et la marinière

Cet été, le Parisien Magazine - Aujourd'hui en France nous fait découvrir les boîtes de nuit cultes et les indispensables de votre garde robe estivale.



Cette semaine, Antoine Besse vous emmène vous déhancher aux Planches à Deauville et Gentiane Lenhardt vous dit tout sur l'indémodable marinière !

2ème partie : Ibiza

On vous emmène sous le soleil d'Ibiza… La destination des fêtards mais pas que… Comment une petite île des Baléares est-elle devenue le temple de l'hédonisme, de l'étourdissement et du plaisir ? On pose la question ce matin au philosophe Yves Michaud…



Yves Michaud est l'auteur du livre Ibiza, mon amour paru chez Nil.



