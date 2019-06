Emission spéciale Soleil !

publié le 21/06/2019 à 13:00

Aujourd'hui 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, le soleil étale toute sa splendeur !

Nous allons lui consacrer une émission spéciale depuis de la Cité de l’Espace à Toulouse.

Le soleil est né il y a environ 4 milliards d’années…que sait-on de lui aujourd’hui ? va t'il bientôt s'éteindre ?

Comment l’observons-nous ?

Et pourquoi ?

Sans le soleil, pas de vie sur terre…quels phénomènes de notre quotidien se produisent grâce ou à cause de lui ?

On vous dit tout sur notre étoile ! Nous serons en compagnie d’Olivier Sanguy, rédacteur en chef de la Cité de l’Espace qui nous présentera notre étoile et d'Alexis Rouillard de l’IRAP qui travaille sur une nouvelle mission spatiale vers le Soleil « Parker Solar Probe ».

à ne pas rater : l'exposition Lune- épisode II - on y retourne ! à la Cité de l'Espace à Toulouse.

