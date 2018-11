Pourquoi le coucher de soleil sur Mars est-il bleu ?

publié le 29/11/2018 à 16:05

Bien que de nouveaux engins apparaissent dans le paysage de la conquête spatiale, les anciens continuent de nous envoyer du rêve. Parmi eux, Curiosity, le rover qui arpente la surface de la planète Mars depuis 2012.



En charge de la problématique de l'émergence de la vie sur la planète rout=ge, la sonde a néanmoins eu le temps d'immortaliser son voyage. Et parmi les photos qu'elle a transmises à la Terre, il y a ce coucher de soleil étonnant, photographié depuis le centre du cratère Gale.

Ce cliché, qui est notamment la première photo en couleur réalisée par le rover, fait de nouveau émergence sur les réseaux sociaux depuis l'atterrissage de la sonde InSight le 26 novembre. Et quelle n'est pas la surprise de redécouvrir que le coucher de soleil sur Mars n'est en fait pas rouge mais... bleu.

Une atmosphère trop chargée

Contrairement à son nom, qui représente avant tout la couleur de son sol, la planète rouge ne subit pas des couchers de soleil rougeoyants comme on peut le voir sur Terre. Ce cliché a été pris par la caméra gauche de la Mastcam du rover, qui est un peu moins sensible à la couleur bleue que l'être humain. Il faut donc l'imaginer encore plus bleu (voire violet) qu'il n'apparaît sur la photo.



Mais à quoi est due cette étrange couleur ? La réponse réside dans l'atmosphère martienne, très différente de celle de la Terre. Composée de fines particules, elle laisse passer la lumière bleue plus facilement que les autres couleurs, qui se disperse plus vite du fait de ses longueurs d'ondes plus grandes.



Et cet effet s'accentue davantage au moment du coucher du soleil où la lumière de l'étoile suit un trajet dans l'atmosphère plus long qu'à la mi-journée. La seule couleur qui atteint la surface de la planète est le bleu.