Connaissez vous vraiment les égouts de Paris ?

publié le 10/10/2018 à 13:00



Les égouts, un lieu qui répugne et fascine à la fois. Avec notre invité Emmanuel Souquet, ingénieur des travaux de la ville de Paris, on part à la découverte des égouts de Paris. Un réseau complètement repensé par le préfet Haussmann au 19 siècle qui s’étend aujourd’hui sur autant de kilomètres que les rues de Paris, soit environ 2400 km. On y fait parfois de drôles de rencontres comme en mars 1984 lorsque les égoutiers se sont retrouvés nez à nez avec un crocodile…