Ces idées reçues sur les transports !

publié le 05/09/2019 à 13:00

Train, voiture, avion, bus, vélo et trottinette libre-service, embarquez pour un voyage au cœur des transports et de leurs controverses : pollution, villes saturées, paysages dénaturés, sécurité et accessibilité, fin du pétrole, etc. Du train-train quotidien aux grands départs, notre invité le journaliste Frédéric Denhez décortique nos usages en matière de transport.

Un avion propre, est-ce imaginable ? Pourquoi y-a-t-il autant de voitures Diesel en France ? Dans les bouchons, faut-il fermer les fenêtres de la voiture ?

Avec les 80 km/h, combien de temps perdons-nous sur nos trajets quotidiens ? Les voitures électriques permettent-elles vraiment de lutter contre le réchauffement climatique ?

En cas de crash d'un avion, les survivants sont-ils toujours à l'arrière ? Téléphoner en avion, est-ce vraiment dangereux ?

à lire : Alors, ça roule ? Idées reçues sur les transports chez Delachaux et Niestlé.

Alors ça roule - Idées reçues sur les transports

L'Equipe de la Curiosité vous recommande