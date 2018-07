publié le 25/07/2016 à 16:28

Ce soir de fête nationale belge était pourtant bien parti dans la commune de Seille près de Namur en Belgique. Un feu d'artifice avait été organisé et les festivités se déroulaient dans une atmosphère relativement bon enfant, relate le quotidien belge La Meuse. D'après la police, aucune infraction particulière n'avait été commise, jusqu'à ce qu'un homme ne se distingue et pas de n'importe quelle manière.



Le curé de la commune pris dans l'enthousiasme général s'est retrouvé à exhiber ses parties génitales en plein milieu de la place publique aux alentours de minuit. Ivre, il avait profité des festivités en consommant beaucoup d'alcool. D'après le parquet de Namur, "on parle bien d’un fait d’exhibitionnisme où la personne a montré ses attributs virils à une foule". À la suite de cette frasque, il a été interpellé par la police et s'est réveillé le lendemain en cellule de dégrisement.