50 ans de Woodstock

JOE COCKER With A Little Help From My Friends 1969 Woodstock

publié le 07/03/2019 à 13:00

C'est le festival de tous les records : 3 jours, 33 concerts, 2 morts, 2 naissances, 500 000 participants, 250 000 autres bloqués sur la route, 1 million de dollars de dettes…

Le festival qui s’est déroulé les 15,16 et 17 août 1969 a établi un grand nombre de records et a accueilli les plus grands artistes de l’époque tels que Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin ou Jefferson Airplane…

Julien Bitoun, guitariste, journaliste et enseignant, vous raconte les grands moments de ce festival de légende.



à lire : Woodstock paru chez Gründ.



Woodstock