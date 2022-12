Vague de froid : les ventes de vin chaud explosent

Le thermomètre affiche - 2° toute la journée dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, ce lundi 12 décembre. Une température idéale pour les vendeurs de vin chaud, comme Eric, la louche à la main, qui n'arrête pas de remplir des gobelets. "Ça réchauffe les doigts, ça réchauffe le corps, ça réchauffe un peu tout, jusqu'aux doigts de pieds. En pourcentage, on fait 15 à 20% de plus quand il fait bien froid. Pour nous, c'est très bon forcément ! Le matin à 11h, dès qu'on ouvre, il y a déjà une file d'attente de 5 mètres", raconte-t-il.

Avec ce froid, les touristes sont tentés de se ravitailler beaucoup plus souvent pour résister à ces températures alsaciennes. Benoit est venu d'Ardèche, bonnet sur la tête et gobelet fumant à la main : "On est arrivés à 10h30 ce matin, on a déjà fait un bon tour, et on se tient chaud avec le vin chaud. C'est déjà notre troisième de la journée !" Et vu les températures annoncées pour le reste de la semaine, le vin chaud devrait continuer à couler dans les allées du marché de Noël.

