Loto : "J'aurais pu m'acheter 5 maisons", des auditeurs de RTL racontent ce qu'ils ont fait de leurs incroyables gains

C'est le rêve secret de beaucoup de Français : gagner le gros lot. Loterie sportive ou de village, jeux à gratter, Loto et - l'Everest du genre en Europe - l'Euromillions... Il y a beaucoup de jeux de hasard qui font régulièrement miroiter des sommes folles au commun des mortels. Des chèques capables de changer des vies, surtout pour celles et ceux qui ont connu une vie modeste.

Il y a ceux qui perdent, les plus nombreux, mais aussi ceux qui gagnent. Certains ne sont même pas au courant de leur incroyable chance. La Française des jeux était par exemple tout récemment à la recherche des gagnants d'un million d'euros. Gagnants identifiés sur le fil grâce à des rappels médiatiques et, surtout, grâce au film Les Tuches visionné par l'un des gagnants il y a quelques jours. Un million qui sera divisé en 10 pour enrichir soudainement une bande de collègues qui avaient pour habitude de jouer collectivement.

Mais qu'est-ce que ça fait de gagner ? Après le bonheur et la surprise, que se passe-t-il dans la tête de ces nouveaux fortunés. Éric, heureux gagnant de 5,5 millions de francs en 1996, raconte sur l'antenne de RTL le basculement. "À l'époque, j'aurais pu m'acheter 5 maisons confortables. Ça représentait ça", explique-t-il. "J'ai regardé les numéros dans le journal le lendemain et en voyant les chiffres, j'ai regardé une amie en lui disant : 'Tu ne vas pas croire ce qui m'arrive, je viens de gagner au Loto !'".

Des petites folies

"Dans un premier temps, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai placé mon argent qui m'a permis de vivre un certain temps quand les taux d'intérêt étaient intéressants. Ça a dégringolé après. J'ai évidemment payé une maison à ma maman qui avait un énorme crédit sur le dos. J'ai aidé mon petit frère à acheter sa maison. Je m'en suis acheté une. J'ai acheté des voitures...", détaille-t-il.

Éric explique ne pas avoir été un flambeur, en achetant une maison ordinaire. Mais il a pu réaliser quelques beaux cadeaux ici et là. "Mon frère était fan de Harley, je lui en ai acheté une. Je voulais une montre Cartier, je l'ai achetée avenue George V... Et quand l'argent a fini par ne plus payer je me suis acheté un commerce, une brasserie. Et c'est avec cette brasserie que j'ai rencontré mon épouse avec qui je vis depuis 23 ans", conclut-il.