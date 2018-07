publié le 31/03/2018 à 17:29

Les automobilistes devront peut-être prendre leur mal en patience pour profiter de leurs jours de repos. Le week-end de Pâques, qui coïncide avec le début des congés scolaires en Belgique et au Luxembourg, s’annonce relativement chargé sur les routes de France, selon les prévisions de Bison Futé.



Le samedi 31 mars est classé vert sur l’ensemble du pays, excepté pour certaines régions. Notamment en Bretagne, en Normandie, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire. Des perturbations sont aussi à prévoir en direction des stations de ski et dans l'ouest du pays vers la Manche et la côte atlantique.

Pour les retours, la circulation sera compliquée, en particulier le lundi 2 avril. La journée sera classée orange sur l'ensemble du territoire. Des bouchons sont attendus sur l’A10 en Île-de-France à partir de 13 heures. Ou encore sur l'A13 en Normandie. Bison Futé recommande d’éviter de rejoindre les métropoles entre 14 et 19 heures.



#BisonFuté prévoit de l’orange aujourd’hui dans le sens des départs au niveau national et lundi dans le sens des retours. Restez prudents si vous prenez la route pour ce week-end de #Pâques. pic.twitter.com/6xM0l8QqkT — Sécurité routière (@RoutePlusSure) 30 mars 2018