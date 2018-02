publié le 21/02/2018 à 16:26

Coup dur pour Anne Hidalgo. Près d'un an et demi après la décision du Conseil de Paris de fermer à la circulation les voies sur berge rive droite, le tribunal administratif a purement et simplement annulé la délibération datée du 26 septembre 2016.



Selon le tribunal, ce texte porté par la maire socialiste a été adoptée à la suite d'une étude d'impact qui "comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, éléments majeurs d’appréciation de l’intérêt général du projet."

L'objectif de la délibération, qui "déclarait l'intérêt général de l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine", était de lutter contre la pollution de l'air. En août 2016, un mois avant le vote, la commission d'enquête publique avait estimé ne pas pouvoir se prononcer sur l'intérêt général du projet.

Sur son site, le tribunal administratif de la capitale ajoute enfin que par voie de conséquence "l’arrêté du 18 octobre 2016 de la maire de Paris créant une promenade publique sur l’emplacement de la voie Georges Pompidou." L'arrêté était basé sur un article de loi "ne permettant pas au maire de prononcer une interdiction permanente d’’accès des voitures à une voie mais uniquement d’interdire cet accès, à certaines heures."