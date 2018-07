VIDÉO - Et soudain, la Lune "photobombe" la Terre

publié le 27/07/2016 à 06:02

La Nasa c'est un peu comme le Père Noël, elle apporte toujours de beaux cadeaux. Clichés à couper le souffle, vidéos à peine croyable de l'espace, l'agence spatiale nous émerveille à chaque fois qu'elle décide de partager ses travaux avec le grand public. Le 11 juillet dernier, sur son compte Twitter, la Nasa a de nouveau frappé un grand coup en diffusant les clichés capturés par l'un de ses satellites. Pour la deuxième fois de son histoire seulement, une caméra de DSCOVR a capturé, à plusieurs reprises, le moment où la Lune se déplace devant la face éclairée de la Terre.



TechCrunch explique que DSCOVR se trouve à un point stratégique pour enregistrer ce moment : le point 1 de Lagrange (ou L1) entre la Terre et le Soleil. "L1 est un endroit entre la Terre et le Soleil où le champ de gravité terrestre est égal et opposé à celui exercé par le Soleil. Concrètement, le satellite accompagne simultanément le mouvement de la Terre et du Soleil et en plus cette distance la place de "façon à toujours voir notre planète sous sa face illuminée", explique Phil Plait sur Slate.com.

"Quand la Lune passe entre le satellite et la Terre, il voit ce que nous appellerions l’autre côté de la Lune. Et puisque le Soleil se trouve derrière DSCOVR, la Lune et la Terre sont toutes deux pleines. Ou presque, on peut voir un bout non illuminé de la Lune et de la Terre sur la droite."

The moon passed between @NASA climate observatory and the earth. Almost unbelievable that this is a real photo pic.twitter.com/MWxwgDfUIw — Rick Mastracchio (@AstroRM) 26 juillet 2016