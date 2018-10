Les Français de plus en plus attirés par la campagne

publié le 11/10/2018 à 20:05

Pour les citadins, le bonheur serait-il dans le pré ? C'est en tout cas ce que laisse penser un sondage de l'Ifop publié mardi. Huit Français sur 10 considèrent ainsi que la vie idéale se trouverait à la campagne. Même s'ils restent conscients, pour 46% d'entre eux, des difficultés liées à la ruralité, certains n'hésitent plus à sauter le pas et à quitter les grandes villes, voyant aussi dans la ruralité, bien-être et qualité de vie.



C'est le cas d'Adrien et Lisa. Il y a deux ans, ce couple de trentenaire et ses trois enfants ont quitté leur 45 mètres carrés parisiens pour le Perche. Adrien a facilement retrouvé du travail comme contrôleur de gestion. Lisa a, quant à elle, créé son entreprise de décoration d’intérieur.

Même si leurs salaires ont baissé, ils garantissent avoir gagner en qualité de vie. "On a beaucoup plus d'espace et il y a le fait de pouvoir sortir beaucoup plus facilement", raconte Adrien. Sa compagne admet tout de même avoir fait certains sacrifices : "Il y a forcément des inconvénients, notamment, nous ici, on est dans un désert médical. Pour une maman, cela peut-être inquiétant".

Déserts médicaux, emplois et transports

C'est justement le revers de la vie à la campagne. Le manque de services publics (70%), d'offre d'emplois (62%) et de transports (54%) sont les principaux obstacles à l'installation de nouveaux habitants en milieu rural pour le "grand public", selon l'étude. La France des campagnes conserve une image de territoire délaissé, devant "la France des banlieues".



Lutter contre la désertification médicale, la disparition des commerces de proximité ou encore le recul de l'offre de transports collectifs, permettrait ainsi de rendre le monde rural plus attractif, selon l'association Familles Rurales qui commissionne l'étude. Malgré ces désavantages certains, les habitants des campagnes se disent à 93% "satisfaits" de vivre au sein du monde rural.