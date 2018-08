publié le 26/08/2018 à 18:50

Moqueries, stéréotypes, insultes... Ils ont souvent vécu une enfance difficile. Pourtant, certains d'entre eux ont décidé de faire de leur couleur de cheveux une véritable force aujourd'hui. Et ils ont pu le prouver. Pour la première fois en France, un festival consacré aux personnes rousses a été organisé ce weekend en Bretagne.



Des centaines de rousses et roux se sont donné rendez-vous samedi 25 août à Châteugiron, petite ville d'Ille-et-Vilaine située à quelques kilomètres de Rennes. Ils ont répondu présent à l’initiative du photographe Pascal Sacleux, organisateur de "Red Love" : "C'est souvent cette période entre dix et vingt ans qui est la traversée du désert pour les personnes rousses. Et, si cette période se passe vraiment mal, cela peut avoir une influence sur le reste de leur vie", explique-t-il au micro de M6 (vidéo ci-dessous).

Si de nombreux inconnus se sont mêlées à la foule, qu'ils soient roux ou non, certaines têtes d'affiche ont voulu être présents pour revendiquer haut et fort leur différence. "Aujourd'hui, je ne changerai ma couleur de cheveux pour rien au monde et c'est ce que je mets en valeur sur mon blog, explique Alexia, auteur d'Alerte rousse sur Internet. On continuera de m'en parler, je pense toute ma vie, car c'est ce qui représente notre identité".