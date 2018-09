Vers une "Marche pour le climat" organisée tous les mois ?

publié le 10/09/2018 à 16:22

Une initiative citoyenne. Samedi 8 septembre, les Français sont descendus dans la rue pour marcher pour le climat. Ce mouvement voulant remettre au coeur de la politique, la thématique de l'écologie est né de l'idée d'un internaute, Maxime Lelong. Ce jeune homme de 27 ans, a décidé, le soir de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, de créer un événement sur Facebook.



Quelques jours plus tard, l'appel a été entendu puisque ce sont entre 18.500 et 50.000 personnes qui étaient présentes à Paris, selon les chiffres respectifs de la préfecture de police et des organisateurs.

Même si le mouvement a été suivi à travers toute la France, il semblerait que les citoyens écologistes ne veulent pas s'arrêter là. En effet, dès le lendemain de ce rassembler un événement pour une "marche pour le climat mensuelle" a vu le jour sur Facebook. Ainsi, un rassemblement sera prévu "chaque premier samedi du mois", comme on peut le lire sur Facebook.

Un "mouvement citoyen"

Pour l'instant, 879 personnes ont indiqué qu'elles participeraient à cette marche. Dans les commentaires, une internaute plaide cette fois-ci pour "une marche sans étiquette politique". En effet, même si la première version du rassemblement a été lancée par un internaute qui n'est ni engagé dans un parti, ni dans une association, cela n'a pas empêché plusieurs représentants politiques d'y participer. Benoît Hamon et la France insoumise étaient notamment présents dans le cortège.



Joint par RTL.fr, l'un des organisateurs de cette marche mensuelle, explique avoir créer ce rendez-vous car il n'avait pas pu se rendre à la marche du 8 septembre. L'objectif est de "discuter des solutions à apporter pour sauver notre planète et de voir comment les mettre en place. Il ne faut pas faire un événement et se disperser, il est urgent de faire quelque chose, notre maison brûle", explique-t-il.



Cependant, ce rendez-vous mensuel pose la question de savoir si le mouvement ne va pas s’essouffler au fur et à mesure. "Je ne pense pas que le chiffre en lui-même soit important". Quant au fait de savoir s'il est sympathisant ou adhérent d'un parti politique, l'organisateur de la "marche pour le climat mensuelle" refuse de répondre : "Je ne fais pas cela au nom d'un parti politique. j'ai des opinions politiques bien marquées, comme tout le monde", indique-t-il tout en précisant vouloir garde ce rassemblement comme "un mouvement citoyen".