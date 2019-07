Un professeur a-t-il le pouvoir de changer une vie ?

publié le 17/04/2019 à 07:00

70 : c’est en moyenne le nombre d’enseignants qu’un élève côtoie durant sa scolarité. Et certains marquent plus que d'autres... Mais jusqu'à quel point ? Combien restent dans notre mémoire parce qu’ils nous ont transmis l’amour d’une matière comme la littérature, le théâtre, les langues étrangères, les sciences, l'Histoire ; le goût de l’apprentissage ; la révélation d'une vocation ; la confiance en nos talents ? Quelle influence peuvent-ils avoir sur notre parcours ? Ont-ils conscience de leur potentiel inspirant ?

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie et auteure de Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants (Editions Flammarion)

- Mael Virat, chercheur en psychologie à l'ENPJJ (Ecole Nationale de protection judiciaire de la jeunesse) et spécialiste de la relation éducative (à l'école et en dehors), auteur de Quand les profs aiment les élèves - psychologie de la relation éducative (Editions Odile Jacob)

- Emmanuel Davidenkoff, Rédacteur en chef du Monde Campus

