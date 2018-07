Un label d'exception pour les forêts du bassin d'Arcachon

publié le 13/07/2018 à 06:33

Ce sont deux forêts qui entourent la dune du Pilat. Vous avez l'immense dune blanche encerclée de verdure. Ces forêts ont été semées par l'homme au XVIIIe siècle pour stabiliser le sable.



À cette époque, la dune n'arrêtait pas de bouger avec le vent. Le sable recouvrait les champs et les villages. Il même fallu reconstruire deux fois l'église de Lège-Cap-Ferret. Donc les hommes ont semé de graines (des buissons, des genets, des pins maritimes).

Aujourd'hui, la forêt est magnifique. Elle a fixé le sable. Elle abrite des crapauds, le lézard ocellé (le plus grand d'Europe), et des oiseaux migrateurs viennent s'y reposer.

Ces forêts d'exception, il y en huit autres en France. Elle sont protégées, mais aussi ouvertes à l'économie et au tourisme. ll y a aussi celle de Tronçais, dans l'Allier, avec ses chênes incroyables, élevés depuis des dizaines d'années pour leur bois remarquable, pour en faire des tonneaux et des parquets. L'un de ce chênes s'est vendu plus de 37.000 euros il y a quelques années.



Il y a aussi la forêt de Verdun, plantée après la Grande Guerre sur les champs agricoles dévastés par les batailles. Quelque 100.000 morts y seraient ensevelis. Et remontrent parfois, au pied des hêtres et des pins d'Autriche, des médailles de soldats, des encriers qui leurs servaient à écrire à leur proches ou des baïonnettes.



La forêt de Rouen, celle de la Grande Chartreuse et celle de Fontainebleau ont toute saleurs histories à raconter. Elles sont sur le site de l'Office national des forêts et elles valent le détour.