Un étudiant à Paris débourse 500 euros de plus par mois qu'à Limoges

publié le 24/08/2018 à 11:57

Faire ses études en région parisienne nécessite un budget conséquent. L'Union Nationale des Étudiants de France (Unef) dévoile ce vendredi 24 août son classement des villes étudiantes en fonction du coût de la vie.



Sans surprise, c'est à Paris que les étudiants doivent débourser le plus, avec un budget moyen de 1.224 euros par mois. C'est quasiment le double du coût de la vie à Limoges, où un étudiant s'en sort pour 721 euros en moyenne.

La capitale est suivie par sept autres villes d'Île-de-France. En deuxième position, on trouve Nanterre (1.100,26 euros), suivie de Créteil (1.086,26 euros), de Saint-Denis (1.052,26 euros par mois) et de Champs-sur-Marne (1.017,26 euros). La première ville du classement située hors de la région parisienne est Nice, où un étudiant doit débourser 979,13 euros pour vivre chaque mois.

Le coût des transports varie du simple au quadruple

Premier poste de dépenses : le logement, qui représente 54% du budget des étudiants en moyenne. À Paris, où il faut compter environ 830 euros pour un studio, cette part grimpe à 68%. Chaque mois, un étudiant parisien paie pour son loyer 503 euros de plus qu'un jeune qui étudie à Brest (327 euros de loyer en moyenne).



Côté transports également, le budget varie énormément d'une ville à l'autre. Même en bénéficiant de la Carte Imagine R, les étudiants d'Île-de-France dépensent ainsi 342 euros par an pour leurs déplacements. C'est près de quatre fois plus qu'à Limoges, où les transports coûtent aux étudiants 90 euros par an.