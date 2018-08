Un comte attaque l'État français, estimant avoir été écarté du trône de Monaco

publié le 12/08/2018 à 16:00

Louis de Causans n'en veut pas à la famille princière de Monaco, mais à la France. Ce comte a même décidé de porter plainte contre l'État et de demander 351 millions d'euros de dédommagement. Il l'accuse, comme le raconte Le Parisien, d'avoir empêché au début du XXe siècle sa famille de pouvoir accéder au trône de la principauté monégasque.



Issu de la deuxième branche de la famille Grimaldi, descendant d'Honoré III, qui a régné sur le Rocher de 1733 à 1793, Louis de Causans explique au quotidien que le motif de sa rancoeur remonte au règne de Louis II, Prince héréditaire de Monaco à partir de 1889 entre 1922 et 1949. Celui-ci, sans descendance, aurait dû selon la loi lui voir succéder un membre de la seconde branche de la famille Grimaldi, celle à laquelle appartient Louis de Causans.

À l'époque, c'est Guillaume II de Wurtemberg-Urach qui aurait alors pu prendre les rênes de la principauté. Un cas de figure qui provoque l'inquiétude de la France, comme l'explique, toujours au Parisien, l'avocat de Louis de Causans, Me Jean-Marc Descoubès : "Qu'un Allemand règne sur Monaco, c'était, à la veille de la Première Guerre mondiale, tout simplement inacceptable".

"C'est une question d'honneur"

Louis II adopte alors la fille de Marie-Juliette Louvet, une hôtesse de cabaret dont il est proche, et profite d'ordonnances prises sous la pression de la France et lui permettant d'en faire son héritière. Il douche ainsi les espoirs de la branche allemande de la famille Grimaldi d'accéder au trône. Aujourd'hui, Louis de Causans veut réparation de ce préjudice.



"D'ordinaire, dans mon milieu, on reste discret et on renâcle à remuer ce genre de choses. Mais il faut rétablir la vérité. C'est une question d'honneur", confie-t-il. Il a par conséquent décidé de réclamer 351 millions d'euros à la France par l'intermédiaire d'une procédure pour "responsabilité sans faute", une somme "à la hauteur du préjudice subi", selon son avocat.