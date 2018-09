Uber se lance dans trois villes du sud-est de la France

publié le 16/09/2018 à 14:31

Lundi 17 septembre, le service de réservation de voiture avec chauffeur Uber sera disponible dans 15 villes de France. Le directeur général d'Uber en France, Suisse et Autriche Steve Salom a en effet annoncé dans les colonnes du Journal du dimanche que la plateforme allait s'implanter dans trois nouvelles villes du sud-est du pays : Aix-en-Provence, Avignon et Toulon.



Une période de tests avait été menée en juillet et en août par le groupe pour évaluer l'offre et la demande sur ces zones. "Six cents chauffeurs ont réalisé leur activité avec nous cet été dans ces trois villes et nous y avons enregistré 40.000 demandes de courses", précise Steve Salom. Le directeur général d'Uber France, Suisse et Autriche ajoute : "D'ici la fin de l'année nous ouvrirons une autre métropole française", sans préciser le nom de la ville concernée.

Plus de véhicules "verts"

En tout, Uber fait travailler 28.000 chauffeurs dans l'hexagone, qui transportent 3 millions de passagers. Et pour fidéliser davantage ses clients ou en attirer d'autres, le patron d'Uber France annonce que le groupe va davantage s'engager en faveur de l'environnement. "Le 3 octobre, nous allons mettre en place le service UberGreen (des véhicules à motorisation hybride ou électrique) dans trois nouvelles agglomérations : Bordeaux, Lille et Nice", révèle Steve Salom.