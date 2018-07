Trois salariés sur quatre se disent heureux au travail

publié le 28/04/2016 à 10:22

75% des salariés se disent heureux au travail selon un sondage Ifop pour le magazine Pèlerin publié à la veille du 1er mai. Ce chiffre ne nie pas les 25% restant, la vie au travail ce sont des hauts et des bas, des périodes où la pression est forte, les relations humaines compliquées. Il faut donner plus. Alors qu'est ce qui vous rend heureux au travail ? Les personnes interrogées répondent à 26% : la passion et l’intérêt pour le métier, à 23% la liberté et l'autonomie, à 21% les conditions de travail, à 20% les relations avec les collègues. Et puis plus loin derrière pour 6% des gens c'est le sentiment d'être utile qui rend heureux.



L'élément fondamental, c'est le bien-être au travail. Dans son dossier, Pèlerin cite des exemples d'entreprises qui prennent soin de leurs salariés. Ici, des horaires à la carte dans un centre d'appels. Là, dans une usine de moteur un service de conciergerie qui répond au besoin de garde d'enfant, de jardinage, de ménage, d'envois postaux. "Mon but est de simplifier la vie des gens", dit le patron. Le sondage montre, quand même, que le travail vu comme une contrainte pour gagner de l'argent est un sentiment largement partagé.

"Il serait bon que l'on s’intéresse davantage aux insectes"

On a parfois l'impression de travailler comme des fourmis. Petites bêtes besogneuses, les unes derrière les autres. "Il serait bon que l'on s’intéresse davantage aux insectes" nous dit cette semaine Télérama à l'occasion de la sortie en France d'Insectopédia. Une encyclopédie d'un scientifique britannique qui nous rappelle qu'une multitude de mondes existe autour de nous. Ce scientifique, Hughes Raffles, regrette que nous soyons insensibles, restreints par nos sens et la banalité de nos imaginations. Les insectes ont beau être les plus nombreux sur terre, ce sont les êtres auxquels nous accordons le moins d'attention. Ils ne comptent pas. Les tuer ne provoque rien en nous. ni honte ni culpabilité... Et cela peut mener au pire.

À à la lettre "J" d'Insectopédia, "J" comme juif. Le scientifique Raffles rappelle un discours du nazi Himmler qui disait : "L'antisémitisme c'est exactement la même chose que l'épouillage", l'éradication des poux. Le gaz Zyklon B, développé pour lutter contre les poux a été utilisé dans les chambres à gaz. Télérama nous incite à franchir la porte du minuscule. Le monde des insectes est un monde plus riche, plus vaste qui remet en question l'exception humaine.



À propos de petites bêtes que l'on n'aime pas, parlons des punaises de lit. Le journal 20 minutes raconte que des scientifiques se sont rendus compte que les punaises étaient attirées par le rouge et le noir mais qu'en revanche, le jaune et le vert, plus lumineux les feraient fuir. Choisissez bien la couleur de vos draps...

Griezmann le nouveau Messie

Sur l'herbe, ils ont des deux jambes et ils courent. L'intérêt pour les footballeurs de l'Équipe de France monte en puissance à mesure que l'Euro approche. "Griezmann le nouveau Messie", c'est la Une de France Football. On le voit le poing serré rageur, volontaire, poussant un cri. Le mot "HOPE" , espoir en anglais, est tatoué sur ses doigts. Le sous-titre : "de plus en plus proches des cadors". "Avec le doublé claqué face au Barça en quart de finale de Ligue des champions, Antoine Griezmann, le Français de l'Atlético Madrid, a forgé le buzz médiatique", écrit France Football, qui précise qu'il ne surgit pas de nulle part. Il poursuit une ascension sur la durée. À l'Atlético, il est habitué au pressing sans répit, aux cadences à crever les poumons à l'entrainement... jamais blessé. Le pied toujours léger.



Et Griezman, eh bien il danse. C'est son coéquipier chez les Bleus Paul Pogba qui cafte. "Faut que vous sachiez, dit Pogba dans le magazine So Foot, Griezmann, le mec que vous voyez devant les caméras. C'est pas le vrai. Parce que lui c'est un fou. Il aime les musiques africaines. C'est un danseur. Il danse sur TOUT. Pogba raconte le groupe soudé. "On a un peu changé l'image de l'Équipe de France, ça se ressent au Stade de France" dit il. Il se rappelle de ses premières sélections. "On entendait des 'ouh', mais maintenant ça pousse. Les supporters chantent les noms des joueurs. Il y a du plaisir, nous on le sent. Ça nous motive. À la Une de So Foot, Paul Pogba affiche ses ambitions : "Je veux devenir une légende".

L'hymne des Bleus pour l'Euro de foot

Les supporters vont pouvoir chanter. L'Équipe de France a désormais son hymne officiel pour l'Euro. C'est la reprise d'une chanson du groupe Kiss, adaptée par le groupe lillois Skip the Use. Ambiance électro rock. Le texte a été un peu modifié, I was made for lovin' you baby a été transformé en "I was made for loving you, my team", comprenez "J'étais fait pour t'aimer mon équipe". Le chanteur de Skip the Use, Mat Bastard, confie au Parisien, "On veut que la chanson fasse danser les gens comme I will survive en 1998. On a envie de dire aux supporters : 'Marrez-vous', 'Allez au match', 'Ne vous mettez pas sur la gueule', et 'Chantez-la dans un esprit fédérateur'".



Le clip a, pour l'essentiel, été tourné au stadium de Villeneuve-d’Ascq. La plupart des membres du groupe sont supporters du LOSC, mais pas que. Jay, le bassiste, raconte à la Voix du Nord la visite du groupe à Clairefontaine dans l'antre des Bleus "comme des gamins j'ai mon selfie avec Pogba, c'est génial !", dit-il. Footballeur, chanteur... Des garçons heureux dans le travail. Pourvu que ça dure, jusqu'au 10 juillet par exemple, jour de finale au Stade de France.