publié le 02/08/2018 à 22:33

Les touristes vont de nouveau pouvoir grimper dans les étages de la Dame de Fer. Après un jour et demi de fermeture, la tour Eiffel rouvrira ses portes vendredi 3 août dans la matinée à 9 heures. Le mouvement social a pris fin jeudi soir, ont annoncé à l'AFP syndicats et direction.



Le monument était fermé depuis mercredi 16 heures en raison d'une grève du personnel protestant contre les conditions d'accueil des touristes.

Le conflit qui oppose la direction et le personnel concerne la mauvaise organisation des ascenseurs de montée de la tour, qui provoque des files d'attente pouvant durer "jusqu'à 3 heures". La situation est devenue insoutenable pour les agents qui doivent gérer une foule fatiguée et agacée à cause des files d'attente qui s'allongent. "Au-delà du gâchis généré en terme d'efficacité, insatisfaction des visiteurs (...), les agents d'accueil sont à bout", fustige la CGT.