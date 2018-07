publié le 29/05/2018 à 14:04

Nous sommes à Toulon avec un curé pas très catholique. Même si Don Romano, c'est comme cela qu'il se présente, a tout compris de la charité chrétienne et de la parabole du bon Samaritain.



Il y a quelques jours, ce curé frappe ainsi à la porte de l'église Saint-Georges et demande l'hospitalité. Il dit avoir été agressé à Marseille et n'avoir plus d'argent, plus de papiers, plus non plus de tenue de clergyman.

On lui prête donc une veste, un col romain, un missel, 350 euros et les prêtres l'invitent à leur table. La brebis égarée est aux petits soins, raconte ses messes, ses missions, son poste de sous-secrétaire au Vatican. Là, ça va peut-être un peu loin. On a beau être prêtre, on en n'est pas moins suspicieux. L'un des participants au dîner fait donc une recherche rapide sur internet et tombe sur l'histoire de Don Romano.

Edmond Romano, 60 ans, grand spécialiste de la fausse soutane et des messes célébrées sans autorisation. Un escroc de bénitier. Arrêté, écroué. Son avocat assure qu'il a raté sa vocation. Don Romano a jusqu'au 15 juin pour se repentir, la date de son procès.