publié le 29/03/2017 à 11:52

Trois lettres : LCB pour "Les cigarettes des buralistes". Selon nos informations, les buralistes français vont commercialiser d'ici la fin de l'année leur propre marque de cigarettes. Au total, l'État a homologué 240 nouvelles cigarettes. "Habituellement, il y a 10, 20, 30 nouvelles cigarettes... Les anciens fumeurs gardent leur ancienne marque mais les nouveaux fumeurs qui achètent leur premier paquet sont perdus. Pour voir comment cela marche, ils ont lancé des nasses", a commenté Bertrand Dautzenberg, pneumologue, après le passage au paquet neutre.



Alors que la politique de lutte contre le tabac est de plus en plus importante, l'État ne peut cependant pas "ne pas homologuer une marque de cigarettes si elle répond aux normes". LCB va donc voir le jour même si le président de l'association des buralistes, Pascal Montredon, n'a pas "la prétention de devenir une multinationale". Ce dernier a même conscience que le marché du tabac touche à sa fin. "La fin du tabac est programmée et inéluctable. La France est même très en retard", a complété Bertrand Dautzenberg. En ligne de mire ? La place de l'État sur cette question. "Il y a un laisser-aller de l'État qui ne contrôle pas ce réseau des buralistes pour qu'il fasse leur boulot de santé publique", a-t-il conclu.



Les buralistes entendent ainsi pousser un coup de gueule vis-à-vis des pouvoirs publics. Pas sûr cependant que cela aboutissement, selon le pneumologue. "Je n'arrive pas à comprendre leur intérêt à eux. Si c'est pour se fâcher avec le gouvernement, il ne sera pas fâché pour ça. Puis contre la contrebande et les achats transfrontaliers, je ne vois pas ce que cela va changer", a-t-il critiqué.

Il faudra débourser aux alentours de 6,60 euros pour acheter un paquet, sauf si la fiscalité change d'ici là. Ces cigarettes LCB seront fabriquées dans une usine en Bulgarie. Elles contiendront tout de même du tabac français produit dans le sud-ouest du pays.