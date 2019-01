Syndrome de l'imposteur : pourquoi avons-nous l'impression d'être nuls ?

publié le 14/01/2019 à 07:00

Vous avez le sentiment désagréable d’être illégitime ? De ne pas mériter vos succès ? Que ces derniers sont dus à la chance ou à l’aide des autres ? Que vos capacités sont surestimées ? Que vous allez prochainement être démasqué.e ? Vous êtes victime de ce que l'on appelle le "syndrome de l'imposteur" ! Ce doute permanent pousse celles et ceux qu'il habite à se dénigrer et minimiser leurs compétences. Comment expliquer ce mécanisme et de quelle façon y mettre un terme ?

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie auteur de Kant tu sais plus quoi faire il reste la philo (Editions Flammarion)

- Kevin Chassangre, Docteur en Psychologie, auteur de Cessez de vous déprécier ! Se libérer du Syndrome de l'Imposteur co-écrit avec Stacey Callahan (Editions Dunod)

