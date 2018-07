Sur la piste du Mokele-Mbembe

publié le 29/07/2016 à 10:00

La cryptozoologie

Y a-t-il des animaux survivants de périodes très lointaines dont on ignore l'existence ? On recherche encore aujourd'hui de nombreuses espèces animales dont on a entendu des histoires et des légendes mais qu'on n'a jamais vues. Des témoignages de personnes qui affirment avoir vu ces animaux existent, mais il n'y a aucune preuve formelle. On ne parle pas uniquement du célèbre Yeti, du non moins connu monstre du Loch Ness, ou de Big Foot. On recense au moins une trentaine d'espèces, réunies sous le nom de "cryptides" et dans une discipline qu'on appelle la cryptozoologie, soit la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable.



Michel Ballot est cryptozoologue, et depuis plusieurs années il traque le Mokele Mbembe, un animal qui aurait été aperçu en Afrique. Les premières descriptions du Mokele Mbembe datent de la fin du XIXe siècle dans le nord du Gabon, puis au début du XXe siècle dans l'extrême sud du Cameroun et le nord du Congo. Bien qu'il s'agisse là de zones géographiques immenses, de lieux reculés et parfois dépourvus de moyens de communication, à des époques différentes, tous les témoignages se recoupent.

Une trace de pas du Mokele Mbembe ?

L'animal ressemblerait à un dinosaure même s'il est très peu probable qu'il en soit un. Il a une petite tête, un grand cou, une masse corporelle supérieure à celle d'un éléphant, une large queue. En langage pygmée, Mokele Mbembe signifie "l'animal qui arrête l'écoulement de la rivière" : la légende raconte qu'il est si grand qu'il pourrait empêcher l'écoulement de la rivière en se mettant en travers d'elle.

Sur les traces du Mokele Mbembe

Ces témoignages de personnes qui ne se sont jamais rencontrées parlent de la même morphologie générale, d'un sentiment de peur que leur inspire l'animal, et pourtant, on n'a jamais retrouvé trace du Mokele Mbembe. Michel Ballot a donc décidé de partir à sa recherche.



A propos du livre "A la recherche du Mokele-Mbembe"

"Voilà plus d'un siècle que de nombreux témoignages pygmées attestent de l'existence d'un grand animal qui habiterait les rivières d'Afrique centrale... C'est ce «dernier dinosaure» encore méconnu que Michel Ballot recherche sans relâche.



Au cours du XXe siècle, missionnaires, militaires, scientifiques et autres aventuriers ont ramené de leurs périples en Afrique centrale des récits contant l'existence d'un mystérieux animal. Sur la base de ces chroniques et des témoignages des populations locales, l'explorateur Michel Ballot parcourt les berges boueuses des rivières du Sud-Est du Cameroun dans l'espoir d'apercevoir cette bête légendaire appelée Mokélé-Mbembé. Décrit par les habitants de la région comme une sorte de rhinocéros à queue de crocodile et à tête de serpent, l'animal mesurerait 15 mètres de long et ressemblerait un dinosaure. Bien qu'aucun spécimen n'ait à ce jour été découvert, Michel Ballot est bel et bien convaincu que le Mokélé-Mbembé existe et traque à travers la jungle les preuves qui permettront de le démontrer."

A la recherche du Mokele Mbembe

Nos invités

Michel Ballot, chercheur en cryptozoologie, auteur du livre A la recherche du Mokele-Mbembe (éditions du Trésor).