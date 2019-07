Spéciale crimes en Provence

publié le 04/07/2019 à 21:00

Ce soir, en partenariat avec le Journal La Provence, nous revenons sur quelques unes des grandes affaires criminelles qui ont marqué cette région au fer rouge, au fil des dernières années. Ces histoires, sont racontées dans un hors-série, “10 crimes en Provence”, qui paraît aujourd’hui et qui sera disponible en kiosque tout au long de l’été.



Avec le chef du service Justice Faits Divers de la Provence, Denis Trossero, et le chroniqueur judiciaire Romain Capdepon, nous reviendrons d’abord sur la plus terrible d’entre elles. Le viol et l’assassinat d’une petite fille de 7 ans, Céline Jourdan, dans les environs du petit village de La Motte-du-Caire, dans les Alpes de Haute-Provence. C’était le 26 juillet 1988. Deux marginaux, surnommés “l’Indien” et le “Tatoué” ont très vite avoué le crime mais l’Indien, Richard Romand s’est ensuite rétracté et il été innocenté par la Justice. Didier Gentil, c’est le nom du “Tatoué” a été condamné à perpétuité. Pourtant, aujourd’hui encore, le père de Céline, Gilbert veut relancer l’enquête car il pense que toute la vérité n’est pas encore connue dans cette affaire.

Au chapitre des cold-cases, les affaires non résolues, la mort violente d’une jeune touriste japonaise reste toujours impunie. Pourtant, certains enquêteurs de la PJ de Marseille demeurent persuadés qu’ils ont bien identifié l’assassin, mais ils n’on jamais trouvé la preuve incontestable de sa culpabilité. Il s’agit vraisemblablement d’une agression sexuelle, car cette jeune randonneuse japonaise, retrouvée sur un sentier de la Montagne-Sainte-Victoire possédait une forte somme d’argent qui n’a pas été volée.

Enfin, nous vous raconterons l’histoire d’un terrible faits-divers, un triple crime gratuit qui s’est déroulé dans la ville d’Istres le 25 avril 2013… Le tueur, Karl Rose, avait tout juste 19 ans à l’époque. Avec une Kalaschnikov achetée sur Internet, il a mené à bout son projet : Tuer des innocents choisis par hasard.

Nos invités

Denis Trossero Chef du Service Faits Divers & Justice au journal La Provence, Romain Capdepon, chef de rubrique police-justice