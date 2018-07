publié le 31/05/2016 à 11:27

En cette fin de mois de mai, les retards et suppressions de trains sont fréquents, entre les mouvements sociaux, les intempéries et les possibles accidents ou soucis techniques. Mais samedi 28 mai, en gare de Belfort (Territoire de Belfort), c'est un autre problème qui a conduit à la suppression d'un TER en destination de la gare de Lyon-Part-Dieu (Rhône).



L'Est républicain rapporte que le TER en question devait partir à 18h38. 20 minutes plus tard, la rame était toujours à quai et la trentaine de passagers était invitée à descendre. La SNCF a d'abord évoqué un problème technique, puis l'absence de contrôleur. Les usagers privés de TER finissent par apprendre que les deux contrôleurs prévus - un titulaire et un renfort - sont pourtant bien là. Nouvelle explication : aucun n'est "apte sécurité".



Une succession de couacs

L'explication ultime arrive finalement : en fait, le contrôleur a satisfait à toutes les aptitudes de sécurité obligatoires pour assurer sa fonction à bord du TER, mais il n'avait pas sur lui l'autorisation en attestant. Ce dernier document est indispensable. Résultat : les naufragés du rail ont dû prendre le train suivant, à 19h37. Celui de 18h38 est parti à vide mais a pu prendre des passagers en gare de Besançon-Viotte (Doubs) car un contrôleur "apte sécurité" et porteur du fameux document a pris place à bord.

Aucune compensation financière ne sera accordée aux usagers car les billets TER ne sont pas remboursés en cas de retard. Le contrôleur à bord du train de 19h37, quant à lui, n'a pas eu l'occasion de croiser les passagers; il a dû surveiller durant tout le trajet une porte défectueuse du dernier wagon.