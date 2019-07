Sexualité : notre première fois nous marque-t-elle à vie ?

publié le 02/07/2019 à 07:00

« Il n'y a rien au monde qui coure plus vite qu'une virginité qui s'en va et qu'une illusion qui s'envole » a écrit Théophile Gautier.

On la fantasme, on l’idéalise, on l’espère, on l’attend, on l’appréhende : notre première fois nous marque-t-elle à vie ? Qu’elle soit réussie, passable, ratée, volée, quel est le degré de son impact sur la suite de notre vie intime ?

Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Patrick Papazian, médecin sexologue, auteur de Chouchoutez votre vagin co-écrit avec Caroline Michel (Editions Larousse)

