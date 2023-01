Lorraine : seize enfants malades rencontrent le Père Noël en Laponie

L'avion a décollé le 6 décembre dernier, direction Ivalo en Laponie (Finlande). À son bord, seize enfants et adolescents pris en charge par l'association Rafaël Lorraine qui, depuis 10 ans, réalise les rêves de jeunes patients gravement malades afin de les sortir de leur quotidien souvent très difficile. Suivis par le service cancérologie pédiatrique de l'hôpital des enfants de Brabois à Nancy (Meurthe-et-Moselle), les seize passagers ont été sélectionnés par l'équipe médicale.

"La majorité souffre de cancer. Ils ont été choisis par les médecins pour des raisons médicales précises, que nous n'avons pas à connaître. Ceux qui sont choisis, ça va leur faire du bien dans leur parcours médical, et ça signifie qu'ils sont capables de supporter le vol en avion et les températures négatives (-12 degrés sur place, NDLR)", explique Denis Bettinger, président de l'association. Chacun a pu partir avec son papa ou sa maman, et une infirmière était dans la délégation en cas de besoin médical et pour soulager les parents.

Les enfants ont pu nourrir les rennes du Père Noël Crédit : Facebook association Rafaël Lorraine

L'impression que c'était un rêve. Mais c'était vrai Edgar, 7 ans, l'un des petits patients atteint d'une leucémie

Quelques jours après le retour, le 10 décembre, les enfants ont toujours les yeux qui brillent en regardant les photos. "C'était vraiment extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on va voir le Père Noël dans sa maison, qu'on nourrit ses rennes, qu'on fait une promenade en traîneau. J'avais l'impression d'être dans une longue nuit et que c'était un rêve. Mais c'était vrai", raconte Edgar, 7 ans, atteint d'une leucémie. Hospitalisé à 3 ans, et pendant deux ans et demi, le jeune patient ne pourra jamais oublier ce voyage. "Une très bonne idée et un immense merci à l'association. Je m'en souviendrai toujours, même quand je serai un vieux pépé sans dents", rigole-t-il.

Les chiens du Père Noël. Crédit : Facebook association Rafaël Lorraine

Le voyage de 70.000 euros a été rendu possible grâce à l'investissement de la vingtaine de bénévoles de l'association Rafaël Lorraine, et notamment de plusieurs commerçants de Pont-à-Mousson, située entre Nancy et Metz. "Je suis sensible à la maladie. J'ai eu un cancer, jeune homme, à 25 ans. Quand on est hospitalisé, les gamins voient le balai des ambulances. Donc avec quatre copains, on s'est dit que si on peut faire une action, pourquoi pas. On a commencé par vendre des jouets, il y a 7 ans, avec une table de camping et un parasol. On avait récupéré 500 euros. Et ça a pris de l'ampleur avec 28.000 euros l'an dernier qui sont allés entièrement à Rafaël Lorraine", explique Yohann Didelon, agent immobilier et bénévole.

La somme provient de la vente de produits alimentaires sur un petit marché de Noël consacré à l'association, de concerts où les groupes se produisent gratuitement, mais aussi des dons de presque 80 commerçants du centre-ville. Le reste du voyage a été financé grâce à des mécènes, essentiellement de grandes entreprises. "Sans eux, rien n'est possible", plaide Denis Bettinger, président de Rafaël Lorraine.

Une page qui se tourne avec ce voyage Aurélie, la maman d'Edgar qui est partie en Laponie avec son fils

Le groupe d'enfants à Ivalo Crédit : Facebook association Rafaël Lorraine

Et si les enfants ont, le temps de quelques jours, oublié la maladie - certains n'ont pas la certitude de guérir -, les accompagnants ont également profité de l'aventure pour se ressourcer et s'éloigner de l'angoisse du quotidien. "Que de choses positives ! Nous étions immergés dans un monde magique, avec des gens très bienveillants. On a oublié toutes les épreuves pendant la durée du séjour. L'hôpital était très loin. La destination est incroyable, ça faisait partie de la liste de tout qu'il voulait faire quand il serait autorisé à le faire. Une page se tourne. Et on reviendra. En famille", se promet Aurélie, maman du petit Edgar, encore toute émue de ce qu'elle a vécu au pays du Père Noël.

